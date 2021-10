Sarafina Wollny: Neues Zwillingsbild sorgt für Aufruhr

"Schöne Grüße aus unserem ersten Urlaub als kleine Familie! Wir genießen die Zeit in vollen Zügen und die zwei sind hier total happy das warme Wetter, die Luft. Sie sind rundum zufrieden", kommentiert Sarafina Wollny nun ein Bild, auf dem ihre beiden Goldschätze zu sehen sind. Wie es scheint, fühlen sich die Zwillinge im gemeinsamen Familienurlaub einfach nur pudelwohl! Das so eine Nachricht nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich. So heißt es unter dem Beitrag: "Mega hübsche Kinder muss man echt sagen" sowie "Ich wünsche euch einen schönen Urlaub. Die Zwillinge sind so süß". Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Ob Sarafina in der nächsten Zeit wohl noch mehr Bilder dieser Art mit ihren Fans teilen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...