Sarafina Wollny: "Es nervt nur noch!" Sie zieht den Schlussstrich

Immer wieder machen Gerüchte die Runde, dass Sarafina und Peter ihren Hund Feivel abgegeben haben. Ein Unding für die 28-Jährige! "Für alle, die sich das Maul zerreißen: Hier ist unser kleiner Feivelino. Der ist bei uns in der Türkei. Bevor weiter geschrieben wird, dass er in Mönchen-Gladbach im Tierheim ist. Leute, hört auf, so einen Bullshitt zu schreiben - nur weil wir Feivel nicht jeden Tag in unseren Stories zeigen." Sarafina will wegen der ganzen Spekulationen in Zukunft nicht mehr so viel aus ihrem Leben posten. "Dann wundert ihr euch, dass wir kaum noch etwas von uns privat zeigen."