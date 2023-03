Sarafina Wollny: So groß ist Babybauch schon

Der Bauch ist ordentlich gewachsen und wölbt sich unter dem Pullover der 28-Jährigen. Im August soll das Baby das Licht der Welt erblicken und die Wollnys könnten nicht glücklicher darüber sein. Vor allem, weil sie diesmal auf ganz natürlichem Wege schwanger geworden sind.

Sechs Jahre lang haben Sarafina Wollny und ihr Peter um ihr Babyglück gekämpft. Erst mit Hilfe einer künstlichen Befruchtung hat es endlich geklappt und sie sind 2020 endlich schwanger geworden. Im Mai feierten Emory und Casey bereits ihren ersten Geburtstag. Und schon in wenigen Monaten werden die Zwei große Brüder.

Genauso wie ihre Brüder, soll das Baby übrigens per Kaiserschnitt geboren werden. "Also, möglich wäre es [eine natürliche Geburt, Anm. d. Red.], aber das Risiko ist zu groß, das es reißt und sich wieder entzündet und weitere OPs anstehen. Deswegen werden wir kein Risiko eingehen", so Sarafina vor einiger Zeit bei Instagram. Am Ende zählt ja ohnehin nur eines: Dass das Baby gesund zur Welt kommt.

