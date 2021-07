Sarafina Wollny: Schlimme Schmerzen! Sorge um die Zwillinge

Sarafina Wollnys Zwillinge mussten in ihrem kurzen Leben schon einiges durchmachen. Die beiden wurden in der 30. Woche per Not-Kaiserschnitt geholt. Wochenlang lagen sie auf der Frühchenstation im Krankenhaus. Zwar durften Sarafina und Ehemann Peter ihren Nachwuchs vor wenigen Tagen mit nach Hause nehmen, doch momentan geht es den beiden gar nicht gut...