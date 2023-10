Sarafina Wollny: Süße Babynews kurz nach der Geburt!

Vor wenigen Wochen war es so weit: Sarafina und Peter Wollny haben ihren nächsten Nachwuchs auf der Welt begrüßt. Hope Angel Silvia ist nach den Zwillingen Emory und Casey ihr drittes gemeinsames Kind. Der Name hat besonders einer gut gefallen: Mama Silvia, nach der Töchterchen Hope benannt wurde. "Sie hat geweint vor Freude", erinnert sich Sarafina an die Reaktion ihrer Mutter zurück.

Die Familie könnte glücklicher nicht sein und teilt ihre Freude regelmäßig mit ihren Fans auf Instagram. Jetzt postet die frischgebackene Mama ein besonders süßes Foto mit ihrer kleinen Tochter!