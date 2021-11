Sarah Conner: Baby-Glück! Sie präsentiert stolz die süße Kugel

"Was für ein pures Wunder" freut sich die 41-Jährige jetzt in einem Post, den sie mit ihrer Community auf Instagram teilt. Ihre Schwester Anna-Maria Ferchichi befindet sich auf den letzten Metern ihrer Schwangerschaft. Sie und ihr Mann Bushido sind in freudiger Erwartung von Drillingen. Sogar der Geburtstermin steht schon fest. Die 3 Mädchen sollen am 12. November per Kaiserschnitt das Licht der Welt erblicken. Kein Wunder freut sich Schwester Sarah schon auf die Ankunft ihrer süßen Nichten.