Sarah Engels: "Alles zu viel" - Jetzt platzt die traurige Wahrheit aus ihr heraus

In ihrer Instagram-Story meldet die Ex-"DSDS"-Teilnehmerin sich ungeschminkt und mit müdem Blick bei ihren Fans. "Die letzten zwei Tage habe ich bewusst gebraucht, um offline zu sein, das Handy beiseitezulegen und mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Hat auf jeden Fall sehr gut getan", berichtet Sarah, sieht dabei allerdings nicht sehr glücklich aus. "Jedes starke Mädchen kennt diese Momente - wenn man das Gefühl hat, sich selbst zu verlieren, wenn alles zu viel wird. Auch die, die sonst alles ertragen, dürfen mal einbrechen. Gerade dann ist es so wichtig, sich bewusst Zeit für sich zu nehmen, tief durchzuatmen und sich auf das Wesentliche zu besinnen, denn genau in diesen Momenten finden wir oft die Kraft, wieder aufzustehen."

Obwohl Sarah den Eindruck vermitteln will, dass es ihr wieder besser geht, kaufen viele Follower ihr das müde Lächeln nicht ganz ab. "Viel geheult, sieht man an den Augen", kommentiert ein Fan ihr Video. Und tatsächlich: Es sieht fast ein bisschen so aus, als hätte die Sängerin tatsächlich geweint. Ob ihr der Stress mit Pietro und Laura die Laune verdorben hat oder ob es noch ein anderes Problem gibt, ist nicht klar. Man kann nur hoffen, dass alle Beteiligten bald endlich zur Ruhe kommen werden ...