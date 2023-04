Sarah Engels: Bittere Entscheidung! Es gibt kein zurück

Offenbar wurde ihre Familie eiskalt ausspioniert! "Ich hatte einen Stalker, der wirklich irgendwann sehr aufdringlich in unsere Privatsphäre eingedrungen ist und wir uns dort deshalb nicht mehr wohlfühlen", offenbarte sie. Wie lange die vier in der Wohnung bleiben, behielt sie für sich. Denn Sarah hat so schreckliche Angst. Was ist, wenn der Typ sie auch in der jetzigen Bleibe ausfindig macht und sie und ihre Kinder wieder bedroht?

Nie mehr wird sie so sorgenfrei in ihrem alten Haus leben können wie zuvor. Dabei ist das eigene Heim doch der Ort, an dem man sich sicher und geborgen fühlen sollte. Das verlor jetzt seine schützende Funktion. Und die Angst bleibt. Die Angst, sich immer wieder beobachtet zu fühlen – selbst wenn bei Sarah nur der Postbote klingelt. Schrecklich!

Auch interessant