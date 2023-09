Sarah Engels: Heftige Vorwürfe für die Zweifach-Mama

In einem neuen Video preist Sarah eine Aktion von Aldi Nord an. Bei dem günstigen Discounter gibt es momentan ein Sammelalbum mit Sammelkarten zu der Disney-Serie "Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir". In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie Sarah heimlich das Album aus der Aldi-Tüte stibitzt und die Sammelkarten auspackt. "Da sind die Kids doch selber schuld, wenn sie ihr neues Sammelalbum einfach so in der Küche rumliegen lassen. Dass ich ein riesiger Fan von Miraculous bin, brauche ich euch nicht zu erzählen", schreibt die Sängerin dazu. Sarah lieh nämlich der Rolle Lady Bug in dem gleichnamigen Film ihre Stimme.