Sarah Engels: Jetzt äußert sie sich zu häuslicher Gewalt

Nachdem sich einer ihrer Fans mit einer Beichte über häusliche Gewalt an die Sängerin gewandt hatte, floss es gerade zu aus Sarah Engels heraus. Der Nutzer schrieb: "Ich habe Angst vor weiterer Gewalt gegen mich und meine Tochter", woraufhin die einstige DSDS-Kandidatin einen Text formulierte, der es in sich hat: "Ich wünsche mir sehr für dich, dass du die Kraft findest, aus diesem Teufelskreis herauszukommen. Vor allem, wenn Kinder mit im Spiel sind, ist es für viele Frauen schwer, sich gegen ihren Partner (den Vater ihrer Kinder) zu entscheiden und zu gehen".

Ob Sarah Engels hier aus eigener Erfahrung spricht? Immerhin äußerte sich die Sängerin am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November 2023 bereits zum Thema häusliche Gewalt und gestand auf Instagram: "Ich selbst habe in meiner Vergangenheit auch leider Erfahrung mit häuslicher Gewalt machen müssen. Ich weiß genau, wie es sich anfühlt, nicht gehört, gesehen oder sich sogar selbst dafür verantwortlich zu machen. Ich habe mir einreden lassen, dass ich selbst Schuld dafür bin und diese Konsequenz verdienen würde. Heute weiß ich aber: Ich hätte es niemals akzeptieren dürfen!"