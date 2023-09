Sarah Engels: Nach Mama-Kritik - jetzt macht sie eine klare Ansage!

Vor wenigen Wochen wurden auf Instagram Stimmen laut, die ihre Sorge um Sarah Engels und Pietro Lombardis Sohn Alessio kundtaten: "Bin ich eigentlich alleine mit der Meinung, dass Alessio nie zur Ruhe kommen kann? Er sieht innerhalb eines Monats gefühlt 5 Länder und 10 Städte. Wechselt dazu noch ständig zwischen Mama und Papa. [...] Habe noch nie gesehen, dass sie länger als zwei Wochen mal nur Zuhause sind."

Beim Weltkindertag von TK Maxx sprach die Sängerin nun mit uns über solche Kritik an ihrem abenteuerlichen Lebensstil: "Da gehe ich ganz offen mit um, wenn ich ehrlich bin, weil das ist die Familienzeit für uns. [...] Wir reisen natürlich in den Ferien, weil Alessio ja schulpflichtig ist und ich glaube dadurch, dass es sich so ein bisschen überschneidet mit anderen Bundesländern, wissen manche nicht, dass in NRW Ferien sind und gehen davon aus, dass Alessio nicht in der Schule ist. Aber er ist wie jedes Kind schulpflichtig und dann in der Schule, wenn er es sein muss, außer er ist krank." Damit sollte wohl auch diese Frage geklärt sein.

Weiter wird sie noch genauer und verrät uns, wie wichtig ihre diese Familienzeit auf Reisen ist: "Das ist für mich das kostbarste, was es gibt. Das heißt, das Geld, das wir zusammensparen, gebe ich jetzt nicht für eine teure Uhr oder ein teures Auto aus, sondern das geht in unsere Familienurlaube. [...] Das bleibt für immer. Man hat Fotos und Video und die Momente, die man da erlebt - als Alessio schwimmen gelernt hat zum Beispiel - das sind so die besonderen Momente". Davon werden gewiss auch ihre Kinder später noch einiges zu erzählen haben. Solange Sarah und ihr Mann Julian sowie ihre zwei Kinder Alessio und Solea damit glücklich sind, können ihnen die Meinungen anderer ja auch egal sein.