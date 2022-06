Sarah Engels: Paukenschlag! Nimmt Ex-Mann Pietro Lombardi ihr jetzt Alessio weg?

Sarah gibt zu, dass sie Hilfe braucht

Ob im letzten Urlaub auf den Malediven oder kürzlich beim Ausflug in den Europa-Park: Sarah Engels legt ganz klar ihre Priorität auf Töchterchen Solea (6 Monate alt), das gemeinsame Kind mit ihrem aktuellen Ehemann Julian. Da wird Alessio im Urlaub auch mal zur Kinderbetreuung abgeschoben oder Julian muss als Ersatz-Papa herhalten. Und es kommt noch schlimmer: Sarah nörgelt immer mehr an ihrem Sohn herum: "Früher ist man hier einfach mit seiner Zuckerwatte durchspaziert und die größte Sorge war, auf welche Achterbahn man zuerst springt. Heute ist man froh, wenn man von der Zuckerwatte den Stängel ablecken darf und man in einer Stunde circa zehn Meter vorankommt. Der eine hat müde Beine, die andere Hunger. Darauf folgen dann ‚Ich muss auf Toilette‘, ‚Ich will nicht‘ und ‚Ich will aber‘", beschwerte sie sich beim Familienausflug. Alessio sei ein richtiger Dickschädel!

Und Pietro? Der hat sich rausgehalten – bis jetzt! Denn so überfordert wie die Engels mit Alessio sind, muss Pietro nun eingreifen. Erst neulich gab Sarah offen zu, dass sie sich Hilfe holen müssten. Es sei alles zu viel! Soll der Junge jetzt etwa noch in fremde Hände gegeben werden? Für Papa Pietro ein klares No-Go! Alessio soll zu ihm ziehen. Den Kleinen wird’s freuen!

Schamlos ausgenutzt! Das Glück von Pietro Lombardi liegt in Scherben: