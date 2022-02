Sarah Engels: Sie überrascht wieder mit Babybauch!

Auf Instagram hat Sarah ein Bild veröffentlicht, auf dem sie ihren nackten Babybauch in die Kamera hält. Sie trägt lediglich Unterwäsche und ein leichtes Hemd über den Schultern. Huch, haben wir da etwa was verpasst? Erwartet Sarah etwa Baby Nummer 3? Nein, sie erinnerte sich mit dem Schnappschuss lediglich an ihre Schwangerschaft mit Solea. "Grad mal zwei Monate her – und irgendwie vermisse ich meinen Bauch", gibt die Ex von Pietro Lombardi in ihrer Story zu.