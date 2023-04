Sarah Engels: TV-Comeback - damit hätte niemand gerechnet!

Vielen Zuschauern ist Sarah Engels gewiss noch als das Skelett bei "The Masked Singer" bekannt. In der dritten Staffel der beliebten Rate-Show war sie selbst Teil des Casts und ließ die Zuschauer bis ins Finale im Ungewissen, wer sich hinter ihrer Maske verbirgt. Am Ende sicherte sich die Ex von Pietro Lombardi sogar den Sieg. Umso mehr Grund für sie nun in die Sendung zurückzukehren - der einstigen DSDS-Kandidatin wird nun eine ganz besondere Ehre zu Teil!