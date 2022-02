Sarah Engels & Helene Fischer: Das wusste bis jetzt niemand!

Via "Instagram" hatten die Fans von Sarah nun die Möglichkeit, ihrem Idol einige Fragen zu stellen! Die Sängerin stand ihnen dabei Rede und Antwort und gab dabei gleichzeitig einen privaten Einblick in ihr Familienleben! So wollte ein neugieriger Follower wissen, welche Namen Sarah und Ehemann Julian noch für Töchterchen Solea im Kopf hatten? Eine Namensoption sorgt dabei für besonders viel Aufsehen! So gesteht Sarah, dass auch "Nala" mit unter ihren Favoriten war! Was für eine zuckersüße Überraschung! Wie es scheint, wären Sarahs und Helenes Töchter fast Namenszwillinge geworden! Ob die beiden Sängerin sich wohl über die Babynamen ausgetauscht haben? An Niedlichkeit hätte dieser Zufall jedenfalls nicht übertroffen werden können...