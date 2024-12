Sarah Engels & Pietro Lombardi: Gemeinsame Weihnachten? Das sagt sie dazu

In der Instagram-Story der Sängerin und Schauspielerin heißt es: "An Heiligabend sind wir erst einmal nur zu viert, machen zu Hause ganz in Ruhe Bescherung und alles sehr gemütlich. Danach feiern wir zusammen mit meiner Mama, ihrem Mann, meinem Bruder, seiner Frau und Nonnina und Nonnino." Auch für die Feiertage danach hat die Familie ein klares Programm: Am 25. Dezember geht es zu Sarahs Familie, am 26. Dezember zu Julians Eltern. Von Pietro, Laura und deren Kindern fehlt in ihrer Erzählung jedoch jede Spur. Weihnachten als große Patchwork-Familie? Fehlanzeige.

Ob Alessio dafür an Silvester Zeit mit seinem Vater verbringen wird, ließ Sarah offen. Hat ihre Zurückhaltung vielleicht etwas mit den Schlagzeilen der letzten Monate zu tun?