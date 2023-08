Sasha: Heftige Kampfansage! Jetzt steigt er mit den Schlagergrößen in den Ring

"Ich hätte sehr große Lust auf eine eigene Sendung!", so der Popstar. Nur zu gerne würde er sich neben Florian Silbereisen und Giovanni Zarrella in die Riege singender Moderatoren einreihen. Zu seinem zehnjährigen Bühnenjubiläum 2007 "schenkte" "Sat.1" dem Wahl-Hamburger bereits eine zweieinhalbstündige Show zur besten Sendezeit. "Ich hatte gehofft, darauf aufbauen zu können…"

Schon als kleiner Junge saß Sasha vor dem TV-Gerät und war gefesselt von den Primetime-Sendungen der damaligen Zeit: "Mit meiner Oma habe ich die großen Shows verfolgt: Peter Frankenfeld, Peter Alexander – das waren echte Entertainer! Die ZDF-Hitparade habe ich inhaliert! Das sind meine Vorbilder und ich würde gerne etwas Ähnliches im Fernsehen präsentieren." Doch aktuell lässt man ihn nicht – eine Tatsache, die auch Ehefrau und Managerin Julia Röntgen nicht nachvollziehen kann: "Er ist so gut im Fernsehen! Ich finde, dass er dort einen festen Platz haben sollte."

Sashas Traum: Eine große Revue-Show! Und die würde auch perfekt zu dem 51-Jährigen passen. Denn schon in der Vergangenheit bewies Sasha immer wieder seine vielfältigen Talente: Sei es komödiantisch in seiner Rolle als "Dick Brave", als Schauspieler ("Ossis Eleven"), als Moderator ("Täglich frisch geröstet") oder als Coach ("The Voice Kids"). Da sollte es eigentlich nicht mehr lange dauern, bis sein lang gehegter Wunsch wahr wird…