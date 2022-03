Schlagerstar Michelle & Christian Polanc: Heiße Turtelei hinter den "Let's Dance"-Kulissen

Mit der großen Liebe wollte es bisher einfach nicht klappen. Wäre Christian der Richtige für sie? Zumindest ist er Michelles absoluter Wunschpartner bei "Let's Dance". "Es macht so einen Riesenspaß", schwärmt sie von ihm. "Ich finde, dass er mit am stärksten Emotionen beim Tanzen rüberbringen kann."

Und nicht nur da. Christian gilt als Frauenheld und soll schon einigen Damen mehr als nur das Tanzen beigebracht haben. Ist auch Michelle empfänglich für seine Verführerqualitäten? Immer wieder schmiegt sie sich an ihn. "Am wohlsten fühlst du dich in Christians Händen", stellte bereits Jurorin Motsi Mabuse (40) grinsend in der Show fest.

"Let's Dance" hat ja schon so einige Liebespaare hervorgebracht. Wie Rebecca Mir (30) und Tänzer Massimo Sinató (41). Oder Luca Hänni (27) und Tänzerin Christina Luft (32). Christian ist auf jeden Fall begeistert von Michelle: "Sie ist so bescheiden, sie ist so fleißig, sie ist so toll."