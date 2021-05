Schlank in 10 Tagen: Die California-Diät

Abnehmen mit der California-Diät

Was wir gerade dringend brauchen? Eine Diät, die ruck, zuck den Lockdown-Body wieder in Shape bringt – sonst können wir uns die Bikini-Figur für dieses Jahr (neben dem Beachurlaub) auch noch abschminken. Wie gut, dass Kate Hudson (42) ein echter Profi ist, wenn es darum geht, seine Bodygoals zu erreichen! Ihr Favorit: die California-Diät, auf die auch Hollywood-Stars wie Gwyneth Paltrow oder Jessica Alba schwören. Auf dem Speiseplan stehen dabei jede Menge Power-Foods wie frisches Gemüse, wenig Fleisch und nur gesunde Fette. Der Clou? Neben den gesunden Mahlzeiten geht es um mehr: und zwar den kalifornischen Lifestyle und das positive Lebensgefühl. Da darf genügend Bewegung natürlich auch nicht fehlen.

PHASE 1: DETOX

Der erste Teil der Diät dauert 10 Tage und besteht darin, schnelle Ergebnisse zu erzielen, indem man auf Zucker und verarbeitete Lebensmittel verzichtet. Das Frühstück sollte dabei zu 25 % aus Vollkorn und zu 75 % aus Proteinen bestehen, während beim Mittagessen 40 % Proteine und 60 % Gemüse auf den Teller kommen. Beim Dinner gönnen wir uns dann ein Menü aus 20 % Cerealien, 30 % Eiweiß und 50 % Gemüse.

PHASE 2: BODY-GOAL ERREICHEN

Während in der ersten Phase die Kilos purzeln, konzentrieren wir uns hier darauf, unser Abnehmziel zu erreichen – und deshalb kann man sie auch so lange durchziehen, wie man will. Beim Frühstück bleibt alles beim Alten, aber das Mittag- und Abendessen besteht nun zu gleichen Teilen aus Eiweiß, Obst, Gemüse und Getreide. Das Beste: Ein Stückchen Schoki ist jetzt auch mal für uns drin!

PHASE 3: GEWICHT HALTEN

Endspurt! Nach dem Erreichen des Zielgewichts geht es bei der letzten Phase darum, das Gewicht zu halten und nicht in die Jo-Jo-Falle zu tappen. Der Ernährungsplan aus Phase zwei sollte deshalb beibehalten werden. Erlaubt sind in dieser Phase allerdings auch leichte Snacks und Desserts. Die Portionen sollten trotzdem weiterhin möglichst klein bleiben, dann heißt es: "Hallo, Traumbody!"