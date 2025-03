Schönheits-OP nach Mega-Abnahme: So krass sieht Sarah-Jane Wollny jetzt aus!

Riskanter Schritt mit großer Veränderung: Sarah-Jane Wollny (26) hat sich einer Schönheits-OP unterzogen – und das Ergebnis nun auf Social Media geteilt. Doch der Weg dorthin war alles andere als einfach.

Rund 50 Kilo hat Sarah-Jane Wollny in den vergangenen Jahren verloren – eine heftige Veränderung, die jedoch auch Spuren hinterließ. Die überschüssige Haut wurde für die 26-Jährige zu einer täglichen Belastung. Am 27. Februar 2025 kündigte die Blondine via Instagram an: "Ich hab euch gesagt, ich werde mit euch teilen, was für eine große Veränderung ganz, ganz bald bei mir ansteht. Und wenn ich sage 'ganz, ganz bald', dann meine ich wirklich sehr bald."