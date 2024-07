"Schwiegertochter gesucht"-Ingo: Rückzug! Er macht Schluss

Nachdem der einstige "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat für Erleichterung bei seinen Fans sorgte und nach der Magen-OP verkündete, dass alles gut verlaufen sei und es ihm gut gehe, meldete er sich nach seinem Klinikaufenthalt nun mit weniger schönen Neuigkeiten für seine Anhänger auf Social Media zu Wort. Der 33-Jährige, der eigentlich täglich Einblicke in sein Leben auf Instagram teilt, gibt nun bekannt, dass er sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen will.

"Ich werde mich für die ersten eineinhalb Monate zurückziehen von Social Media und auch Interview-Anfragen werde ich erstmal nicht beantworten", lässt er in seiner Story verlauten. Dennoch gibt es einen kleinen Lichtblick: Ingo verspricht, am kommenden Samstag, dem 27.07., noch einmal eine Fragerunde auf Instagram zu starten, in der er alle Fragen über die OP, die seinen Fans auf der Seele brennen, beantworten wird. Es werde bis dahin lediglich ein Update am Tag geben und danach macht der TV-Star erst einmal Schluss mit den Medien. Eine solche Auszeit sei dem "Schwiegertochter gesucht"-Star, nach den Strapazen der letzten Wochen, aber auch mehr als gegönnt. Bleibt nur, ihm eine gute Erholungszeit zu wünschen!

Was hat Ingo Peters eigentlich vor "Schwiegertochter gesucht" gemacht? Das erfährst du im Video: