"Schwiegertochter gesucht"-Ingo: "Schmerzen des Todes"- Große Sorge um seine Annika

Ingo und Annika gehen gemeinsam durch dick und dünn! Das beweisen die beiden immer wieder. So auch jetzt, als Annika eine längere Zahnbehandlung bevorsteht. Die Frau des TV-Stars berichtet in ihrer Instagram-Story von ihrer Sorge vor dem Eingriff: "Ob ich Angst habe? Verdammt, ja, ich muss fast weinen". Grund genug für ihren Ingo, ihr noch einem in seiner Story Mut zuzusprechen: "Für Annika fängt das Wochenende nicht so gut an. Sie hat heute Morgen, gleich um 8 Uhr, einen Arzttermin. Da wünsche ich dir ganz viel Glück, mein Schatz. Denk dran, ich bin in Gedanken bei dir, mein Engelein, mein kleiner süßer Sahnenusshaubenengel. Ich bin bei dir, mein Schatz. Du wirst das auf jeden Fall schaffen und wir werden heute Abend einen wunderschönen, tollen, geilen Abend miteinander verbringen. Vor allem einen wunderschönen, romantischen Abend, mein Schatz. Also ich drücke dir ganz fest die Daumen, mein Engelein."

Doch trotz der lieben Worte ihres Mannes sind die Schmerzen nach dem Arzttermin für Annika wohl kaum zu ertragen. In ihrer Instagram-Story gibt sie ihren Fans wenig später ein Update und schreibt: "Wieder zu Hause, Schmerzen des Todes" und sendet ein Bild aus ihrem Bett hinterher: