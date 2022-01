Angelina Jolie: Heiße Zeilen - bestätigt ER nun ihr Liebes-Glück?

Schon mit Bella Hadid und Selena Gomez, hatte The Weeknd zwei heiße Frauen an seiner Seite. Leider hat es mit ihnen nicht funktioniert, aber anscheinend bleibt der Sänger nicht gerne allein und angelte sich jetzt eine A-List-Lady. Keine geringere als sechsfach Mama Angelina Jolie, soll die neue Frau an seiner Seite sein. Auch die Schauspielerin scheint sich nicht allzu bedeckt zu halten, denn schon in Interviews wich sie Fragen zu ihrem Verhältnis zu The Weeknd peinlich berührt aus. Kommt es jetzt endlich ans Licht? The Weeknd machte auf seinem nun neu erschienen Album "Dawn FM" zumindest vielsagende Anspielungen. In seinem Song "Here We Go...Again" heißt es zu deustch: