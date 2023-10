Serkan Yavuz: Ärger um seine "Sommerhaus der Stars"-Gage!

Für seine Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" wollte Serkan dann aber lieber doch wieder eine richtige Gage bekommen. "Wir wären eigentlich von Anfang an dabei gewesen, als die Anfrage kam. ABER es gab zwei Sachen, die uns Bauchschmerzen bereitet haben", erzählt der Nachzügler auf seinem Instagram-Kanal.

Mit der Gage waren er und seine Samira am Anfang wohl leider nicht ganz glücklich. "Ein Euro war dieses Mal keine Option", stellt er klar. "Die haben natürlich nicht einen Euro geboten ... aber nicht das, was wir uns vorgestellt haben." Also musste ordentlich nachverhandelt werden!

Die zweite Sache, die dem Paar Bauchschmerzen bereitet hat: Wären sie von Anfang an ins "Sommerhaus der Stars" gezogen, hätten sie den Geburtstag ihrer Tochter Nova verpasst. Also einigten sie sich mit dem Sender darauf, einfach etwas später einzuziehen. "Nach langem Hin und Her haben wir uns letzten Endes wohler gefühlt, nach Novas erstem Geburtstag einzuziehen – mit der Gage, die dann auch angepasst wurde", so Serkan.

Wie hoch die Gage wirklich ist, will er den Fans nicht verraten. Doch man kann davon ausgehen, dass er und seine Liebste damit durchaus zufrieden sein dürften...