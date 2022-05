Serkan Yavuz & Samira Klampfl: Das steckt hinter dem ungewöhnlichen Baby-Namen!

Nachdem Serkan Yavuz und Samira Klampfl schon in der großen Wiedersehens-Show von "Bachelor in Paradise" verkündeten, dass sie Eltern werden, war der Jubel bei ihren Fans riesig. Nun, da das erste "Bachelor in Paradise"-Baby endlich da ist, kommen sie aus dem Schwärmen in den Kommentaren gar nicht mehr heraus und überschütten die frischgebackenen Eltern mit Glückwünschen. Doch eins sorgt bei einigen ihrer Anhänger für Verwirrung - der Babyname.

Mit dem Namen Nova Skye Sya haben sich Serkan und Samira etwas ganz besonderes einfallen lassen. Schon bei der Verkündung der Geburt der Kleinen machte Serkan klar, der Name habe für sie "ganz viel Bedeutung", weil er "die unendliche Liebe, das Kennenlernen und die Reise zu deiner Mutter widerspiegelt". Wie schön! In ihrem Podcast "Samira & Serkan in Paradise – Das Nachspiel" verrieten die beiden auch, dass es drei Namen sein sollen mit der Begründung: "Drei sind ein Glücksbringer". So kam am Ende Nova Skye Sya dabei heraus. Auch Mama Samira trägt mit "Samira Yasmin Leila" drei Vornamen und das Glück scheint aktuell ja definitiv auf ihrer Seite zu stehen.

