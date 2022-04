Serkan Yavuz & Samira Klampfl: Beim ersten Mal! Jetzt lüften sie ihr Baby-Geheimnis

Es war die Überraschung der letzten "Bachelor in Paradise"-Staffel! Nach einer turbulenten Kennenlernphase im Paradies mit reichlich Höhen und Tiefen, ließen Serkan Yavuz und Samira Klampfl in der großen Wiedersehensshow die Bombe platzen - sie werden zum ersten Mal Eltern! Doch ging das alles nicht verdächtig schnell? Jetzt verrät Serkan, ob das Baby wirklich schon während der heißen gemeinsamen Nächte in der Show gezeugt wurde.