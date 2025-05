Shania Geiss: Chaos, Dreck und Druck – Ihre erste Wohnung wird zur Herausforderung

Was bei vielen glamourös klingt, ist in Wahrheit ein komplettes Sanierungsprojekt. Schon beim ersten Rundgang mit Innenarchitekt Kurt Steurer zeigt sich: Hier ist so gut wie nichts bezugsfertig. Die Küche ist eklig, die Wände schief, der Kühlschrank stinkt – und das Gäste-WC? Kommt raus! Stattdessen soll ein zweites Schlafzimmer in ein Ankleidezimmer verwandelt werden. Shania scherzt: "Ich glaub, der, der das Gebäude gebaut hat, war ein bisschen betrunken!"