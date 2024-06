Shania Geiss: Heimlich verliebt in Fürst Alberts Sohn Alexandre?

Wie ihre Eltern bereits mehrere Male in der Mutterserie erwähnten, würde dies daran liegen, dass ihre Töchter beide aktuell Single sind. Ob das so stimmt? Shania soll jetzt nämlich in Alexandré Grimaldi (20) verliebt sein.

Keine Frage: Ihre Verbindung scheint vielleicht erst einmal etwas absurd. Doch in dem winzigen Stadtstaat Monaco läuft man sich nun einmal schnell über den Weg. Ende Mai folgte Shania dem unehelichen Sohn Prinz Alberts von Monaco auf Instagram und kommentiere dann sogar direkt einen seiner Posts. "Du hast da ein Bild vergessen", witzelte sie unter einer Fotoreihe von Grand Prix in Monaco. Etwa ein Bild mit ihr? Gut möglich, denn Shania besuchte an diesem Tag ebenfalls die Rennstrecke. Der 20-Jährige lässt ihren Kommentar jedoch unbeantwortet. Autsch! Es scheint, als sei das Interesse hier einseitig.

Alexandré ist nämlich bereits seit Ende letzten Jahres offiziell mit der Cognac-Erbin Savannah Hennessy (20) zusammen. "Es läuft sehr gut. Wir haben uns in Monaco kennengelernt, ich werde nach New York ziehen, sie ist bereits nach New York gezogen", erklärte er hierzu im Dezember "Tatler" gegenüber.