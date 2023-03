Sharon Battiste & Christian Polanc: Nach Mega-Zoff - Er bricht sein Schweigen!

Der Tänzer ist extrem genervt von den ganzen Schlagzeilen. "Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, mich für irgendeinen Quatsch zu rechtfertigen, den entweder niemanden was angeht oder der einfach Quatsch ist", stellt er jetzt auf Instagram klar. Als ein Fan anmerkte, dass die Sharon ziemlich distanziert wirkt, platzte dem 44-Jährigen der Kragen: "Menschen sind wie sie sind. Nicht jeder fällt allen sofort um den Hals. Jeder geht in bestimmten Situationen anders mit Dingen um. Wie schaut man, wenn man sich gerade nicht beobachtet fühlt? Ich weiß nicht, wie ich manchmal gucke. Dementsprechend finde ich immer gerade in so einem Kontext, wenn dann so komische Bullshit-Artikel kommen, dass man auch immer alles in so einem Licht sieht. Dann vermutet man unter jedem Stein die Klapperschlange. Leute, entspannt euch einfach."