Shirin David: "The Voice"-Drama! Freund Bill Kaulitz ist in großer Sorge

Vor allem Bill, der sich mit Shirin während der Dreharbeiten angefreundet hat, sorgt sich um seine Sitznachbarin. "Ich weiß gar nicht, wie sie das aufholen will", gibt er zu Bedenken. "Shirin ist wirklich so weit abgeschlagen. Das wird ganz schön dünn im Team Shirin." Doch einfach willkürlich Kandidaten buzzern, kommt für die selbstbewusste Blondine nicht infrage. "Ich muss mein Team voll bekommen, aber gleichzeitig nur die Leute picken, die in meinem Team mithalten können." Ob Shirin sich in der letzten Runde noch genug Talente für ihr Team schnappen kann? Oder sie am Ende mit weniger Kandidaten in die Battles startet? Das zeigt sich heute Abend um 20:15 Uhr bei SAT.1...

Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? Die neue Folge von "The Voice of Germany" könnt ihr HIER bei Joyn Plus bereits vor der TV-Ausstrahlung streamen.*