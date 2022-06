Sido: Das sagt Ex Charlotte Würdig zu seiner neuen Liebe

Rapper Sido schwebt allen Anscheins nach wieder auf Wolke 7. Der ehemalige "The Voice of Germany"-Coach soll mit der Twitch-Moderatorin Georgina Stumpf anbandeln. Doch was sagt seine Ex-Frau Charlotte Würdig zu der neuen Liebe des Vaters ihrer zwei gemeinsamen Kinder? Jetzt spricht sie erstmals über die Gerüchte.