Sila Sahin: Heimliche Tränen! Sie sorgt sich um ihre Kinder

„Aber ich, auch wenn ich mal einen miesen Tag habe, ich zeige das nie von meinen Kindern. (…) Also ich achte schon sehr darauf, dass die nicht irgendwie denken: 'Oh, was ist jetzt mit Mama los?' Also die würden mich auch nie weinen sehen oder so. Also das würde ich denen..., also so viel Selbstbeherrschung..., dann gehe ich lieber in mein Sonnenblumenfeld und lasse da meinen Launen aus. Aber, nee, das würde ich vor denen gar nicht zeigen.“

Sila Sahin