Silvia & Estefania Wollny: Ihr gemeinsamer Auftritt geht komplett schief!

Oh je, das haben sich Silvia und Estefania Wollny wohl anders vorgestellt! In der neuen Folge von "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" (Mittwoch, 18. Oktober um 20:15 Uhr auf RTLZWEI) steht dem Mutter-Tochter-Duo ein gemeinsamer Auftritt beim "Bild"-Renntag in Gelsenkirchen bevor. Doch der steht scheinbar unter einem schlechten Stern...