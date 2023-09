Estefania Wollny: Mega-Ausraster vor der Geburt

Für die Überraschungsfeier sind Lavinia, Tim und die kleine Hailey extra in die Türkei gereist. Die Wollnys haben dort vor einiger Zeit ein Haus mit fünf Wohnungen gekauft. Eigentlich genug Platz für alle. Eigentlich. Weil Lavinia und ihre Familie normalerweise in Deutschland wohnen, müssen sie während ihres Besuchs in das Gästezimmer von Estefania einziehen. Doch die beengten Wohnverhältnisse sorgen für Stunk. Estefania muss sich für ihr erstes Konzert vorbereiten, Tim sorgt für Unordnung und die kleine Hailey für Lärm. Immer wieder gibt es Zoff. "Schwester oder nicht. Die geht mir langsam nur noch auf die Nerven", schimpft Lavinia. "Wir müssen jetzt mal gucken, ob wir auf irgendeinen Nenner kommen. Motte nervt Este. Da kann man nichts machen. Du kannst ein Kind nicht abschalten. Este nervt mit ihrer Musik. Das könnte man nachts aber abschaffen..." Schließlich muss sich schwangere Lavinia vor der Geburt ihres zweiten Babys schonen.

Doch daraus wird nichts. Als die beiden sich wieder anzicken, platzt ihrer Mutter Silvia endgültig der Kragen. "Ihr wollt mich hier überraschen, dass ihr alle hier seid, weil ich Geburtstag habe. Und dann habe ich hier die zwei größten Zicken der Nation!", schreit sie. Ob sich die beiden Streithähne wieder vertragen werden? Oder Silvias Geburtstag wegen des Familienzoffs zum Desaster wird? Das zeigt sich in der neuen Folge von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie". Immer mittwochs ab 20:15 Uhr oder vorab bei RTL+.