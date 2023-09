Silvia Wollny: Das Aus ist offiziell!

Anfang August mussten Silvia und Co. ihr Geschäft vorübergehend schließen, weil ein Kunde behauptete, dass sie Schwarzmarkt-Artikel anbieten. "Selbst in der Türkei hast du Neider und Hater. Da hat sich wohl jemand einen Scherz erlaubt und die Polizei zu unserem Laden geschickt. Danke an denjenigen, der das war", beschwerte sich die Elffach-Mama damals auf ihrem Instagram-Account. Wenig später klärte sich das Missverständnis auf und die Wollnys durften ihren Laden wieder öffnen.