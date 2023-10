Silvia Wollny: Drama um Enkelin Cataleya! "Püppi" will nicht mehr

Seitdem Calantha Wollny von der Bildfläche verschwunden ist, wohnt ihre Tochter Cataleya bei Oma Silvia. Da sie mehrere Monate im Jahr in der Türkei verbringen, möchte Silvia ihre Enkelin dort im Kindergarten anmelden. "Kinder gehören unter Kinder und es ist ja auch was Schönes. Sie soll ja nicht nur mit uns Großen zusammen sein. Ich finde es wichtig, dass sie in den Kindergarten kommt", findet sie. Doch die vierjährige Cataleya macht ihr einen Strich durch die Rechnung...