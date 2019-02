Silvia Wollny: Baby-Hammer! Sie postet Ultraschallbild!

Baby-Alarm bei Deutschland beliebtester Großfamilie! Im Dezember wurde zum ersten Mal Mama. Kurz danach kam das Kind von Jeremy Pascal auf die Welt. Doch damit nicht genug!

Das nächste Baby bei den Wollnys!

Via ließ Silvia jetzt die Baby-Bombe platzen! "Hallo ihr Lieben, wir wollten euch auch darüber informieren, dass im Hause Wollny, wo ja jetzt 1000 Quadratmeter Wohnfläche sind, Nachwuchs in Sicht ist. Eins meiner Mädels macht uns glücklich und für die kleinen Lästerschwestern wieder was zum Lästern", schrieb Silvia auf ihrem Account. Welcher ihrer Töchter ein Baby erwartet, verriet sie allerdings nicht...

Lavinia Wollny hat 15 Kilo abgenommen

Werden Sarafina und Peter Eltern?

Viele Fans vermuten, dass es endlich Nachwuchs bei Sarafina und Peter gibt. "Ich hoffe so sehr, dass es Sarafina ist. ich würde mich so riesig für die beiden freuen" und "Sarafina wäre so eine tolle Mama", lauteten nur einige der Kommentare. Möglich wär‘s! Noch in diesem Jahr wollen die beiden vor den Altar treten. Dass sie sich schon länger ein Baby wünschen, ist kein Geheimnis.

Sarafina meldete sich erst vor kurzem auf zu Wort. Beim Frage-Antwort-Spiel schrieb ein Fan: "Ich finde es toll, wie du dich um Calantha kümmerst - auch wenn es dir nicht leicht fällt." Sarafinas zweideutige Antwort: "Peters und meine Zeit wird noch kommen." Vielleicht weiß sie ja schon mehr...