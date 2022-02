Silvia Wollny & Harald: Süßer Baby-Post am Jahrestag!

Mittlerweile befindet sich Harald wieder auf dem Weg der Besserung, durfte sogar bei der Taufe von Emory und Casey dabei sein. Zum Jahrestag veröffentlicht Silvia jetzt ein Bild von ihr, Harald und den Zwillingen. Die beiden küssen sich zärtlich auf den Mund, während sie die beiden Zwerge auf dem Arm halten. Dazu schreibt Silvia rührende Zeilen an ihren Schatz: "8 Jahre Du & Ich. Wie die Zeit vergeht. Wir haben schon so viel erlebt und werden auch noch viel erleben. Auf uns! Auf die nächsten Jahre mit dir an meiner Seite." Was für eine romantische Liebeserklärung!