Sommer-Dschungelcamp: "Falsche Schlangen"! Kader Loth teilt aus

Nicht mehr lang ist es hin, bis die Allstars-Staffel des Dschungelcamps im TV ausgestrahlt wird: "Also: Packt schon mal eure Siebensachen und sucht euch jemanden, der in der Zeit eure Blumen gießen kann. Ab dem 15.08. läuft 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Der Showdown der Dschungel-Legenden' auf RTL+ und ab dem 16.08. bei RTL. Die Check-in-Schalter sind in Kürze für euch geöffnet", verkündet der Sender vor Kurzem auf Instagram. Die Staffel ist bereits abgedreht, die Teilnehmer:innen sind schon wieder Zuhause - und machen jetzt schon deutlich, dass es den ein oder anderen Beef im Camp gab ...

Nachdem sich Elena Miras (32) und Georgina Fleur (34) auf Instagram zum Klima im Camp geäußerten hatten, zieht Kader Loth (51) jetzt nach.