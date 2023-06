"Sommerhaus"-Aleksandar Petrovic & Vanessa Nwattu: Baby-Beichte! Jetzt ist es raus

So turbulent wie ihre Beziehung begann, scheinen Aleks und seine Vanessa sich in nächster Zeit noch nicht mit einem gemeinsamen Baby zu sehen. Das verrieten der Reality-TV-Star nun in seiner Instagram-Story. Er betont: "Meiner Meinung nach ist es sehr verantwortungslos, direkt Kinder in die Welt zu setzen. Vor allem, weil wir so eine krasse, starke, negative Zeit durchleben mussten." Nachdem er seine Ex Christina Dimitriou bei "Temptation Island VIP" für Verführerin Vanessa verließ, stand ihrer Beziehung immer wieder in der Kritik. Das ging wohl auch an den beiden Turteltauben nicht spurlos vorbei.

Weiter betont Aleks noch: "Ich persönlich möchte nicht, dass das Kind mit getrennten Eltern aufwächst, weil das Paar noch nicht gefestigt genug war." Da scheint sich der einstige "Are You The One"-Star mit seiner Vanessa wohl noch nicht zu 100% sicher zu sein...

