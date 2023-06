"Sommerhaus"-Aleksandar & Vanessa: Liebes-Aus - sind sie längst getrennt?

"Das Sommerhaus der Stars" gilt als wahrer Beziehungs-Killer. Der berüchtigte Sommerhaus-Fluch ereilte schon einige Vorgänger-Paare von Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu. Neben Eric Sindermann und seiner Katha oder Patrick Romer und Antonia Hemmer trennten sich unter anderem auch Ex-Bachelor Andrej Mangold und Jennifer Lange - um nur ein Paar der zerbrochenen Beziehungen zu nennen.

Jetzt scheinen auch über die Liebe von Aleks und Vanessa dunkle Wolken zu ziehen. So macht es zumindest auf Social Media den Eindruck. Die einstige "Temptation Island"-Verführerin und der 32-Jährige posteten nach ihrem Paar-Outing immer wieder Einblicke in ihre Beziehung auf Instagram. Von Pärchen-Content ist jedoch seit Wochen nichts mehr auf ihren Profilen zu sehen. Vanessa zeigt sich in ihren Stories zumeist alleine. Auweia, ob das wirklich das Liebes-Aus der beiden bedeutet? Zuschauer dürfen gespannt bleiben, wie die Zwei in der Sendung miteinander klarkommen werden. Wann Sendestart ist, gab RTL noch nicht bekannt.

Auch interessant:

Welche Paare sich nach ihrer "Sommerhaus"-Teilnahme ebenfalls trennten, erfährst du im Video: