Stephen Dürr & Frau Katharina: Lüge enthüllt! Die ganze Wahrheit über ihre Beziehung

Wieso die beiden beim "Sommerhaus der Stars" teilnehmen? "Wir sind seit Staffel 1 große Sommerhaus-Fans! Nach jeder Staffel habe ich Stephen genervt, dass ich unbedingt mal dabei sein möchte", so Katharina gegenüber InTouch Online. Und sie glauben fest daran, dass sie auch gewinnen können: "Wir haben nach 21 Jahren den großen Vorteil uns wirklich sehr sehr gut zu kennen. Das wird in einigen Spielen von Vorteil sein. Dazu haben wir uns, glaube ich, super vorbereitet mit einem täglichen Sportprogramm, Allgemeinwissensbüchern und Kreuzworträtseln", so Katharina. Zum Sport musste ihren Liebsten aber ganz schön pushen. Nicht der einzige Punkt, der bei den beiden für Zoff sorgt.

Eigentlich ist die Beziehung von Stephen Dürr und Katharina harmonisch. "Ich diskutiere zwar gerne, aber wir hassen es beide zu streiten. So zicken wir uns natürlich auch öfter mal an, aber da wir beide nicht nachtragend sind, ist das dann schnell wieder gegessen", erklärt die Beauty. Die Streitthemen kennt dabei wohl fast jedes Paar! "Bartstoppeln im frisch geputzten Waschbecken und Handtaschen, die auf der Treppe rumliegen. Und mich macht es wahnsinnig, wenn keiner das Toilettenpapier auffüllt", lacht Katharina. Doch auch der Schauspieler kann einiges an seiner Liebsten nicht leiden. "Stephen hasst es, wenn ich zu viel wasche. Die Waschmaschine läuft quasi den ganzen Tag. Und ich kann es nicht leiden, wenn er sich dann darüber aufregt. Wir wollen auch beide immer das letzte Wort haben, das stört uns gegenseitig", bestätigt die Hamburgerin.

Für ihre Familie raufen sich die zwei aber immer wieder zusammen. Denn Stephen und Katharina sind Eltern von Zwillingsmädchen, Amelie-Sophie und Lilly-Marleen. Und die Familie steht immer an erster Stelle.