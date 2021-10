Sommerhaus der Stars 2021: Nominierungen enthüllt! Wer ist raus?

Am Dienstag, den 5. Oktober 2021 geht „Das Sommerhaus der Stars“ endlich in Runde sechs. Um den Zuschauern die Wartezeit zu versüßen, stellte RTL die erste Folge bereits vorab auf TVNOW zur Verfügung. Ein Vorgeschmack der Lust auf mehr macht! Gleich zu Beginn kracht es gewaltig zwischen den acht Promi-Paaren, denn nicht alle sind sich gänzlich fremd. So fallen Ex-Viva-Moderator Mola Adebisi fast die Augen aus dem Kopf als plötzlich seine Ex-Geliebte Michelle Monballijn in Bocholt vor ihm steht. Dass die Schauspielerin und der VJ vor über zehn Jahren ein Techtelmechtel hatten, geht insbesondere ihrem heutigen Ehemann Mike Cees-Monballijn gewaltig gegen den Strich. „Wir sind ab jetzt Feinde! Er ist mein rotes Tuch. Es gibt keinen Umgang mehr mit ihm. Auch nicht für dich! Hattest ja deine Zeit mit ihm", pöbelt der eifersüchtige Reality-Star. Natürlich nominiert er seinen verhassten Kontrahenten Mola und dessen Freundin Adelina Zilai schließlich beim Stimmungsbarometer.