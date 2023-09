"Sommerhaus der Stars"-Aleks Petrovic: Schocknachricht von Ex Christina! Horror-Unfall in Griechenland

Schocknachrichten von Christina Dimitriou. Wie "Bild" berichtet, wurde die Reality-TV-Beauty in einen schweren Autounfall im Urlaub in Griechenland verwickelt, der sie fast das Leben kostete. Christina gesteht: "Ich dachte, ich sterbe, so was habe ich noch nicht erlebt". Doch was ist geschehen? Wie die 31-Jährige erzählt, soll ihr Auto von der Autobahn abgekommen und ins Schleudern geraten sein. Dann wäre der Wagen gegen eine Säule geprallt und habe sich sogar überschlagen. Ihre Freundin sei am Steuer gesessen und die Ex von Aleks Petrovic berichtet weiter: