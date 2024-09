"Sommerhaus der Stars": "Dauerhaft besoffen!" Rafi Rachek packt aus

Von wem dabei dir Rede ist? Das deutet Rafi in seiner Story anhand eines Mammut-Emojis an. Es ist offensichtlich: Es kann nur um Umut Tekin gehen. Der angeblich übermäßige Alkoholkonsum seines Mitstreiters lässt Rafi nicht los. Er ätzt weiter: "Es fing schon morgens an, er hat zu Alkohol gegriffen. Er war schon morgens besoffen. Er hat es einfach nicht seinlassen." Dass gerade "so welche" mit dem Finger auf ihn zeigen und sagen, er sei unangenehm, könne er nicht verstehen. Er ist überzeugt: "Sie haben von Anfang an gegen uns gestichelt, gegen uns aufgehetzt. Sie wollten uns von Anfang an raus haben, weil sie in uns natürlich große Konkurrenz gesehen haben."