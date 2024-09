"Sommerhaus der Stars": Eskalation! Kandidaten drohen mit Auszug

Im "Sommerhaus" steht in Folge 3 der erste Rauswurf an – und der sorgt direkt für Ärger. Achtung, Spoiler! Dieser Beitrag enthält Informationen aus der Episode, die seit dem 24. September bei RTL+ als Stream bereitsteht und von RTL am 1. Oktober ausgestrahlt wird.

Nach der Nominierung in Folge 2 ist klar: Für Tessa Bergmeier und Freund Jakob oder für Sarah Kern und Freund Tobias ist die Zeit im "Sommerhaus der Stars" in Bocholt bereits abgelaufen. Dabei hatten Tessa und Jakob bei der Wahl die Stimmen aller anderen Kandidaten gegen sich. Trotzdem entschied RTL, dass sie gegen Sarah und Tobi antreten müssen, die immerhin eine Stimme bekommen hatten. Die Stimmung ist im Keller, denn keiner hat Bock auf die vegane Fraktion, Tessa und Jakob.

Dass Tessa Tobi während der Nominierung wegen seines Jagd-Hobbys als "Mörder" bezeichnet hat, macht die Sache nicht besser. Er denkt sogar über strafrechtliche Konsequenzen nach und ist überzeugt: "Radikale haben im Fernsehen nichts zu suchen!" Seine Wut ist so groß, dass er sogar über einen freiwilligen Ausstieg nachdenkt. Doch der Verlust der Gage lässt ihn einen Rückzieher machen. Also gehts für die beiden Paare in die Exit-Challenge – mit Folgen.