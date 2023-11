Sommerhaus der Stars: Es ist eine Sensation! Ausgerechnet SIE sind die diesjährigen Gewinner

Im Mai 2022 sind die beiden Eltern von Tochter Nova geworden. Außerdem wollen Serkan und Samira ein eigenes Haus bauen. "Ich fange gerade an, alles zusammenzusuchen für den Bau eines Hauses beim Grundstück meines Elternhauses. Habe das Okay tatsächlich erst vor zwei Wochen bekommen", erzählte er im Frühjahr bei einer Fragerunde auf Instagram.

Und auch über ein Heim auf Mallorca hat das Paar bereits nachgedacht. "Ich war auch immer so: 'Ne, Deutschland brauche ich – auch mit seiner Kälte und den nervigen Menschen'. Aber, das geht mir nur noch auf den Sack. Mittlerweile wäre ich so hart bereit für Spanien/Mallorca", plauderte der 30-Jährige aus. "Ich habe echt nur Positives gehört und das wäre für mich auch akzeptabel: Du bist sofort in zwei Stunden in Deutschland, wenn was ist und man hat gutes Wetter, positive Menschen... 90 Prozent lieben das Leben dort und das fühle ich." Die 50.000 Euro sind für ihre Pläne sicherlich ein guter Anfang...