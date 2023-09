Sommerhaus der Stars 2023: Wer ist raus? Alle Infos vorab!

Schluss mit Ruhe! Auch 2023 ziehen wieder acht mehr oder weniger bekannte Promi-Paare ins "Sommerhaus der Stars". Im nordrhein-westfälischen Bocholt wird gekämpft, geschrien, gelogen und geweint. Jeder will den Titel und die 50.000 Euro Siegerprämie mit nach Hause nehmen. Doch der Weg dahin ist steinig. In verschiedenen Spielen müssen die Paare ihr Wissen und ihr sportliches Können unter Beweis stellen, um sich vor dem Rauswurf zu retten. Denn niemand will in der "Nacht der Entscheidung" von der Konkurrenz eliminiert werden. Hier erfahrt ihr als Erstes: Wer ist raus?