"Sommerhaus der Stars"-Ricarda & Maurice: Explosiver Rosenkrieg nach der Trennung!

Schon während der ersten Ausstrahlungen von "Das Sommerhaus der Stars" merkten die Zuschauer die negative Stimmung zwischen dem Paar. Ein Streit nach dem anderen zeichnete ihre Beziehung. Schon während der Sendung sprechen sie ganz offen von einer Trennung. "Hier spiegeln sich halt Sachen wider, die im Privatleben schon ein Problem waren", erklärt Maurice im Interview nach einem erneuten Wutausbruch in den Spielen. Beide geben zu, dass ihre Beziehung schon vor der Sendung am seidenen Faden hing. Die Teilnahme an der Show besiegelte letzten Endes nur das Aus. Doch ihre heftigen Streitereien im TV waren erst der Anfang. Auch nach der Show kriegen sich die Reality-Stars mächtig in die Haare und zünden auf Instagram eine Bombe nach der anderen.