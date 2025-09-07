“Sommerhaus der Stars”: Trennung oder Traumpaar? Ryan Wöhrl & Lina Baumann überraschen mit klaren Worten
Ryan Wöhrl und Lina Baumann ziehen ins “Sommerhaus der Stars“ ein – und sprechen offen darüber, ob ihre Beziehung den Belastungen standhalten wird.
Das “Sommerhaus der Stars“ wird für Pärchen Ryan und Lina offenbar zur ultimativen Beziehungsprobe.
© RTL / Stefan Gregorowius
Für Ryan Wöhrl und seine Freundin Lina Baumann könnte das Abenteuer kaum größer sein: Statt gemütlicher Zweisamkeit mit ihren Haustieren erwartet sie schon ganz bald die volle Dosis Reality-TV im “Sommerhaus der Stars“.
Das Paar liebt eigentlich die Ruhe. “Wir können nur mit uns und unseren Tieren für immer in einem Haus leben und uns wäre nie langweilig”, so Lina. Doch jetzt heißt es erstmal: Acht Paare, ein Haus, kein Rückzugsort – ein Szenario, welches ihre Beziehung vielleicht an die Grenzen bringen könnte.
Ryan und Linas Liebesgeschichte: Von Insta-Abfuhr zum Traumpaar
Die Liebesgeschichte der beiden begann holprig. Schon 2019 schrieb Ryan Lina mehrfach an – ohne Antwort. Erst Jahre später, nachdem Lina ihn bei “Are You The One?” im TV gesehen hatte, kam es zu einem neuen Kontakt. Aus Nachrichten wurde ein Treffen, aus dem Treffen eine Reise nach Paris – und schließlich eine feste Beziehung.
Im Mai 2024 machten sie ihre Liebe öffentlich, kurz darauf folgte der gemeinsame Umzug. Während Lina im Sommerhaus ihr Trash-TV-Debüt gibt, bringt Ryan bereits jede Menge Reality-Erfahrung mit. Neben “Are You The One?” war er auch bei “Ex on the Beach” dabei – und dort traf er auf Edda Pilz, die nun mit Freund Michael ebenfalls im Sommerhaus einzieht.
Alte Verbindungen und mögliche Eifersucht könnten also für zusätzlichen Zündstoff sorgen. Dass Ryan bei seinen früheren Auftritten oftmals ziemlich auf Flirtkurs war, dürfte für Lina ebenfalls eine Herausforderung sein.
Lina und Ryan: Trennung oder Teamwork?
Auch ohne alte Bekannte könnte es im Sommerhaus schwierig werden. Lina kämpft mit starker Höhenangst und ist schnell von Stress überfordert, während Ryan selbstironisch zugibt, dass er “zickig wird, wenn er verliert”. Beide wissen, dass Diskussionen und Lagerkoller vorprogrammiert sind – und trotzdem treten sie selbstbewusst an.
“Wir brauchen mal eine Herausforderung in unserem Leben”, sagt Lina entschlossen. Statt sich hinter der perfekten Fassade zu verstecken, zeigen sich Ryan und Lina ehrlich: Sie zweifeln, ob sie die Herausforderung meistern, gleichzeitig wollen sie aber als Paar gestärkt daraus hervorgehen. Trennung oder Traumpaar – die Zuschauer werden es ab dem 9. September im Stream bei RTL+ und ab dem 16. September im TV erfahren.