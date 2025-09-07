“Wir brauchen mal eine Herausforderung in unserem Leben”, sagt Lina entschlossen. Statt sich hinter der perfekten Fassade zu verstecken, zeigen sich Ryan und Lina ehrlich: Sie zweifeln, ob sie die Herausforderung meistern, gleichzeitig wollen sie aber als Paar gestärkt daraus hervorgehen. Trennung oder Traumpaar – die Zuschauer werden es ab dem 9. September im Stream bei RTL+ und ab dem 16. September im TV erfahren.